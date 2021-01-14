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آخر تطورات بيع إنتر ميلان
    (أنسامد) - يناير 14 - روما - انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - كل الصحف الإيطالية تؤكد وصول ستيفن زهانج من الصين ليتحدث عن التفاوض على بيع الأسهم ل BC Patners البريطانية المهتمة بشراء النادي .

    تفاصيل المفاوضات الاخيرة لبيع إنتر كالتالي: 1_سونينج قررت عدم الدخول في السوق مع تخفيضات في التكاليف والرواتب 2_المفاوضات بين سونينج و BC Partners جارية….الصينيين حددوا السعر وتقييم إنتر 700-800 مليون" 3_هناك نية لبيع 69٪ على الأقل من النادي ، سيكون لسونينج 31 ٪ فقط 4_صندوق BC Partners تحققوا من المستندات المحاسبية والمالية والضريبية المتعلقة بالنادي وهذا يعني تشير الى وجود اتفاق عام مع سونينج 5_ المستثمر الإنجليزي سيحصل على اغلبية اسهم النادي سواء الان او بشكل تدريجي ، سونينج سوف يخرجون بشكل جزئي 6_ البعض يرى إن العملية شائعات ومجرد حجة من الإدارة لعدم إتمام صفقات في يناير ! (أنسامد).

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