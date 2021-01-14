آخر تطورات بيع إنتر ميلان

(أنسامد) - يناير 14 - روما - انسامد - 14 يناير - كانون الثاني
- كل الصحف الإيطالية تؤكد وصول ستيفن زهانج من الصين ليتحدث عن
التفاوض على بيع الأسهم ل BC Patners البريطانية المهتمة بشراء
النادي .
تفاصيل المفاوضات الاخيرة لبيع إنتر كالتالي:
1_سونينج قررت عدم الدخول في السوق مع تخفيضات في التكاليف
والرواتب
2_المفاوضات بين سونينج و BC Partners جارية….الصينيين حددوا السعر
وتقييم إنتر 700-800 مليون"
3_هناك نية لبيع 69٪ على الأقل من النادي ، سيكون لسونينج 31 ٪ فقط
4_صندوق BC Partners تحققوا من المستندات المحاسبية والمالية
والضريبية المتعلقة بالنادي وهذا يعني تشير الى وجود اتفاق عام مع
سونينج
5_ المستثمر الإنجليزي سيحصل على اغلبية اسهم النادي سواء الان او
بشكل تدريجي ، سونينج سوف يخرجون بشكل جزئي
6_ البعض يرى إن العملية شائعات ومجرد حجة من الإدارة لعدم إتمام
صفقات في يناير ! (أنسامد).