نجم يوفنتوس يُناشد إبراهيموفيتش بالعودة للمنتخب السويدي

انسامد - 11 يناير - كانون الثاني - أبدى ديان كولوسيفسكي، نجم يوفنتوس، ترحيبه بفكرة عودة قائد فريق أيه سي ميلان زلاتان إبراهيموفيتش لمُنتخب السويد للمُشاركة في بطولة اليورو التي تقام العام الجاري.



وكان يان أندرسون قد فتح الباب أمام عودة إبراهيموفيتش للمُنتخب، مؤكداً على انهما وضعا حداً لخلافاتهما سوياً، وذلك بعد لقاء جمع بينهما في مدينة ميلانو الإيطالية.



وقال كولوسيفسكي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"أنا أتراسل مع إبراهيموفيتش، هو مثل أعلى لي، من الصعب لأي أحد في العالم أن يقوم بما يقوم به، عندما تحدث عني بصورة رائعة ذلك جعلني أعمل بشكلٍ أكبر في اليوم التالي، لأنني فخور جداً".



وتابع كولوسيفكي حديثه قائلاً :"أتمنى حقاً أن يعود إلى اللعب الدولي مع المُنتخب السويدي في بطولة اليورو، ذلك سيكون رائعاً لي وللسويد كلها، هيا يا إبرا ! ".



وكان إبراهيموفيتش قد فتح النار على مُدرب المننتخب أندرسون في سبتمبر الماضي، وذلك حينما أشرك كولوسيفسكي كبديل لمدة 20 دقيقة في مُواجهة المنتخب السويدي ضد فرنسا والتي انتهت لصالح الديوك.



وكتب عبر حسابه على تويتر :"يالها من مزحة سخيفة، دليل آخر على أن وضع الأشخاص من غير ذوي الكفاءة في الأماكن الخاطئة يخنق الكرة السويدية".



