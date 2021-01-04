رونالدو يواصل مطاردة ليفاندوفسكي في سباق الحذاء الذهبي

انسامد - 4 يناير - كانون الثاني - واصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ التحليق بعيداً في صدارة سباق الحذاء الذهبي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بنهاية الموسم.



وأحرز ليفاندوفسكي هدفين في مرمى ماينز يوم أمس الأحد، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق البافاري بخماسية مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 19 هدفاً في الدوري الألماني، ويعزز موقعه في صدارة الهدافين.



وحافظ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على فارق 5 أهداف مع ليفاندوفسكي بعد تسجيله هو الآخر هدفين يوم أمس في مرمى أودينيزي، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.



ويحتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي برصيد 13 هدفاً سجلهم بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ومما لا شك فيه أنه سيسعى اليوم لهز شباك المرمى في مباراة ساوثهامبتون، وذلك لتخطي كريستيانو رونالدو وتقليص الفارق مع ليفاندوفسكي مجدداً.



