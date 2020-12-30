Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
خطة اليوفينتوس للتعاقد مع ديباي
    انسامد - 30ديسمبر - كانون الاول - وضع اليوفينتوس خطته للتعاقد مع ديباي لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي حيث يرغب في إبرام صفقة تبادلية بالتخلي عن بيرنارديسكي .

    هذا وكان اوليمبيك قد حدد قيمة اللاعب بخمسة ملايين يورو قبل أن يخطط نادي السيدة العجوز للتعاقد معه بطريقة المبادلة ولينافس برشلونة الذي يهتم بالتوقيع معه .

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    شاطئ رينيلا..جزر إيولايان..احتفالات الميلاد في البحر

    ألبوم الصور