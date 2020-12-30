خطة اليوفينتوس للتعاقد مع ديباي

انسامد - 30ديسمبر - كانون الاول - وضع اليوفينتوس خطته للتعاقد مع ديباي لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي حيث يرغب في إبرام صفقة تبادلية بالتخلي عن بيرنارديسكي .



هذا وكان اوليمبيك قد حدد قيمة اللاعب بخمسة ملايين يورو قبل أن يخطط نادي السيدة العجوز للتعاقد معه بطريقة المبادلة ولينافس برشلونة الذي يهتم بالتوقيع معه .



