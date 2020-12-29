موقف إبراهيموفيتش من المشاركة في مباراة ميلان ويوفنتوس

انسامد - 29 ديسمبر - كانون الاول - لا يزال موقف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش غامضًا فيما يتعلق بموعد عودته إلى المشاركة مع فريقه ميلان الإيطالي، والذي ينتظره مواجهات قوية مع بداية العام الجديد.



ويستمر إبراهيموفيتش في تنفيذ برنامجه الخاص من أجل العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي سيحاول فيه ميلان مع انطلاق العام الجديد الحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي.



زلاتان إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهتي بينيفينتو ويوفنتوس وخلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، يخوض الروسونيري مباراتين أولهما أمام بينيفينتو، الأحد القادم، قبل أن يصطدم بحامل اللقب يوفنتوس يوم الأربعاء 6 يناير، في لقاء قد يكون حاسمًا في مشوار ميلان لاستعادة لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ سنوات.



وبينما ينتظر ستيفانو بيولي وفريقه عودة نجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش بفارغ الصبر، أكدت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن البرنامج المخصص للاعب مستمر، لكن النادي ليس لديه أي نية للتسرع في الدفع بصاحب الـ 39 عامًا أمام بينيفينتو، أو حتى أمام يوفنتوس، إذ سيغيب غالبًا عن المباراتين على أقل تقدير.



وخاض زلاتان إبراهيموفيتش 6 مباريات هذا الموسم في الدوري الإيطالي مع ميلان سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فيما يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة.



