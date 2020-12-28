مودريتش رفض الإنتر من أجل الريال

انسامد - 28 ديسمبر - كانون الاول - سوف يجدد مودريتش للريال خلال الفترة المقبلة حسبما أفادت التقارير مع تخفيض الراتب بسبب الأزمات الاقتصادية الناجمة عن فايروس كورونا .



ومع ذلك ، فقد كان الإنتر على استعداد لتقديم 9.5 مليون يورو للاعب الكرواتي، وعقد لموسمين مقابل التوقيع "مجانًا" ، دون دفع أي انتقال ولكن كان مودريتش دائمًا واضحًا جدًا بشأن الأمر ووضع ريال مدريد في المقدمة على الإيطاليين.



هذا وسيجدد لوكا مودريتش مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2022 حيث كان الأمر سرًا ولكن تم تأكيده ليبقى الكرواتي في الريال حتى عام 2022 وينهي مسيرته في سن 37-38 عامًا.



