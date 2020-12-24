إنتر ميلان يقهر هيلاس فيرونا بثنائية ويتصدر الدوري

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - واصل إنتر ميلان، نتائجه الرائعة فى الدوري الإيطالي، بعد تحقيقه الفوز السابع على التوالى، على مضيفه فريق هيلاس فيرونا، بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب " مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الكالتشيو.



جاءت أهداف المباراة فى الشوط الثانى، افتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، التهديف لفريق إنتر ميلان، فى الدقيقة 52، بعد متابعته لعرضية النجم المغربى أشرف حكيمى، ليقابلها بتسديدة رائعة، على يمين حارس هيلاس فيرونا. ولكن نجح إيفان إليتش، فى إدراك هدف التعادل للفريق المضيف، فى الدقيقة 63 من زمن اللقاء، بعد استغلاله لخطأ سمير هاندانوفيتش، حارس النيراتزورى، ليضع الكرة فى الشباك. وسجل المدافع السلوفاكى، ميلان سكرينيار، هدف فوز إنتر ميلان بالمباراة، فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، من ضربة رأسية، بعد متابعته لعرضية بروزوفيتش، من ركلة ركنية. وتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بشكل مؤقت برصيد 33 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن ميلان، الوصيف برصيد 31 نقطة، ويلعب بعد قليل مع ضيفه فريق لاتسيو، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا، عند 20 نقطة فى المركز التاسع. ويسعى إنتر ميلان، بقيادة مدربه أنطونيو كونتى، لمواصلة نتائجه الرائعة فى الكالتشيو، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز، خلال أخر 6 مباريات، والتى كان أخرها على حساب فريق سبيزيا، الأحد الماضى، بنتيجة 2 - 1.



وعزز إنتر ميلان، سجله الرائع هذا الموسم فى الدوري الإيطالي، خلال مواجهاته الخارجية، حيث خاض 7 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى لقائين.



