برانديلي يكشف سر فوز فيورنتينا التاريخي على يوفنتوس

انسامد - 23 ديسمبر - كانون الاول - أبدى تشيزاري برانديلي، المُدير الفني الإيطالي المُخضرم لفريق فيورنتينا، سعادته بفوز فريقه التاريخي على يوفنتوس، بثلاثة أهدافٍ دون رد، في إطار مُباريات الدوري الإيطالي.



وكان التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو قد بدأ عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الثالثة، قبل أن يُسجل أليكس ساندرو الهدف الثاني للفيولا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76، وأكمل مارتن كاسيريس الثلاثية بهدفٍ في الدقيقة 81.



وشهدت الدقيقة 18 طرد خوان كوادرادو نجم يوفنتوس بعد تدخل عنيف على مُدافع فيورنتينا، ليُشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء المُباشرة وقال برانديلي، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"إذا كُنت جباناً، فإنك ستتلقي أهدافاً عاجلاً أو آجلاً، لذا قررنا أن تلك هي المُباراة المُناسبة لأخذ المُخاطرة".



وتابع برانديلي حديثه بالقول :"نحن نُهدي ذلك الانتصار لجماهيرنا، الذين كانوا في صفنا، وعانوا معنا، العمل الجاد يؤتي ثماره في النهاية، واعترف بأننا كنا محظوظين بالطرد المُبكر".



وأضاف مُدرب الفيولا :"ومع ذلك فإن اللاعبين لم يُظهروا فقط الشخصية التي كُنا نبحث عنها، بل أيضاً الشراسة التي طلبتها".



