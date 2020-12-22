يوفنتوس يباغت برشلونة ويسعى لخطف ممفيس ديباي

انسامد - 22 ديسمبر - كانون الاول - ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن يوفنتوس دخل بقوة على سباق التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وارتبط ديباي بالانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق، بينما تؤكد العديد من المصادر أن النادي الكاتالوني توصل لاتفاق مع اللاعب من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي، بانتظار نتائج المفاوضات الجديدة بين الناديين.



وينتهي عقد ديباي مع ليون عقب نهاية الموسم الحالي، وابتداءً من شهر يناير سيحق له التفاوض مع أي نادٍ يريده، لكن لا يُسمح له بالرحيل مجاناً في ميركاتو الشتاء لأن عقده سيبقى المفعول حتى الصيف، وبالتالي يجب أن يوافق ليون على بيعه، وعلى الأغلب سيسمح بذلك لو وصل عرض بقيمة 5 ملايين يورو.



وأوضحت الصحيفة الكتالونية نقلاً عن توتو سبورت أن أندريا بيرلو طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم جديد، وهناك خياران متاحان في الوقت الراهن، الأول هو أركاديوش ميليك نجم نابولي، والثاني ممفيس ديباي نجم ليون.



ويوم بعد الآخر تصبح مهمة برشلونة بالتوقيع مع ديباي أكثر صعوبة، وذلك بسبب انضمام أندية أخرى إلى السباق، في البداية باريس سان جيرمان والآن يوفنتوس، ومن المتوقع أن نشهد دخول نادٍ جديد على الصفقة في الأيام القادمة.



