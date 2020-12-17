رونالدو يضيع على يوفنتوس نقطتين

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - عدما كان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس هو سبب انتصارات الفريق في المباريات الماضية اليوم كان سببا في تعثر فريقه أمام تورينو ، حيث أهدر ركلة جزاء وأضاع على السيدة العجوز فرصة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث .



قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتعليق على سقوط فريقه يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله ليلة أمس أمام ضيفه أتالانتا، على ملعب أليانز في إطار بطولة الدوري الإيطالي.



ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: "ليست هي النتيجة التي رغبنا فيها، ولكن حان الوقت الآن من أجل التعافي بشكل جيد والتركيز على المباراة القادمة، حتى النهاية".



