نجم تشيلسي على رأس اهتمامات يوفنتوس في الشتاء

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - لا يتوقع أن يكون هناك الكثير من التحركات في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، ولكن في يوفنتوس سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التوقيع مع رأس حربة جديد.



وحسب شبكة توتوميركاتو فإن إدارة النادي الأبيض والأسود تريد منح المدرب أندريا بيرلو رأس حربة من طراز اللاعب رقم 9 لتدعيم صفوفه.



يملك يوفنتوس في الهجوم كلاً من ألفارو موراتا وكريستيانو رونالدو وباولو ديبالا ولكن الفريق يحتاج للاعب بصفات خاصة داخل الصندوق، وخصوصاً أن موراتا المتخصص الوحيد في لعب هذا الدور أحياناً.



وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو يأتي على رأس قائمة البيانكونيري لتدعيم الهجوم في سوق انتقالات يناير.



كان اسم نجم فريق تشيلسي قد تم تداوله خلال سوق الانتقالات الصيفية وحدثت مفاوضات بين البيانكونيري والبلوز بالفعل، لكن العائق الأكبر هو أن جيرو يحصل على 6 ملايين يورو كراتب وهو رقم ربما يراه النادي الإيطالي كبيراً للاعب في عمر الرابعة والثلاثين.



وسيحاول يوفنتوس التضحية بأكثر من لاعب للتوقيع مع المهاجم المطلوب، ويأتي الجناح فيديريكو بيرنارديسكي على رأس المرشحين للخروج في يناير بالإضافة إلى لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة.



