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لاجازيتا تشيد بديبالا
    انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - تناولت لاجازيتا ديللو سبورت الهدف الذي سجله ديبالا في شباك جنوي من ثلاثية فوز اليوفينتوس في إطار الجولة الحادية عشر من الكالتشيو .

    فقد عاد الآرجنتينني للتهديف من جديد وتمكن من وضع بصمته في فوز اليوفينتوس ، وهو ماجعل لاجازيتا تتناول الأمر مشيدة باللاعب وبعودته المميزة.

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