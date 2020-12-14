لاجازيتا تشيد بديبالا

ايطاليا: بحث الوضع الصحي للبلاد خلال فترة الاعياد
ليبيا:معمل غاز الراقوبة النفطي يبدأ العمل من جديد
الإمارات-انفاق صحي:الأولى خليجياوعربيا وإقليميا في حصة الفرد
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
فريق "اباسيونانتي: " أغنية تستنكر العنف ضد المرأة "الآن أرى، الآن أسمع، الآن أتحدث " فيديو من أجل النساء اللاتي تمردن الخائفات الوحيدات
اضاءة شجرة الميلاد في روما
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي
يوم العنف ضد المرأة..احتجاجات
ايطاليا-العنف ضد المرأة..بيتزا مارجريتا تنضم للحملة
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