لاجازيتا تشيد بديبالا

انسامد - 14 ديسمبر - كانون الاول - تناولت لاجازيتا ديللو سبورت الهدف الذي سجله ديبالا في شباك جنوي من ثلاثية فوز اليوفينتوس في إطار الجولة الحادية عشر من الكالتشيو .



فقد عاد الآرجنتينني للتهديف من جديد وتمكن من وضع بصمته في فوز اليوفينتوس ، وهو ماجعل لاجازيتا تتناول الأمر مشيدة باللاعب وبعودته المميزة.



