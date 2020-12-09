أول رد فعل رسمي من يوفنتوس بعد تصريح رايولا الأخير عن بوجبا

انسامد - 9 ديسمبر - كانون الاول - عبر فابيو باراتيسي مدير نادي يوفنتوس الإيطالي عن مدى حب البيانكونيري للاعبه السابق بول بوجبا، مشيراً في نفس الوقت إلى أنه ما زال لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهذا بعد تصريح مينو رايولا الأخير عن النجم الفرنسي.



وخرج مينو رايولا وكيل أعمال النجم بول بوجبا للحديث عن مستقبل اللاعب، مشيراً إلى أنه سيرحل بدون أدنى شك عن مانشستر يونايتد، لأنه ليس سعيداً هناك.



وأكمل مينو رايولا في تصريحاته لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية بأن من الممكن عودة بول بوجبا مجدداً لناديه السابق يوفنتوس.



يوفنتوس يعلق على تصريح رايولا الأخير عن بوجبا وتحدث فابيو باراتيسي لـ "سبورت ميدياسيت" قائلاً "نحن نحب بول بوجبا كثيراً، ونعلم أنه لاعب رائع، لكنه الآن لاعباً في مانشستر يونايتد".



وفي نفس الوقت، علق النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن تصريحات مينو رايولا بشأن مستقبل بوجبا مع الفريق قائلاً "عليك أن تسأل بوجبا عما إذا كان سعيداً هنا أم لا، لن أتحدث نيابةً عنه، ولكن ما أستطيع قوله هو أن بول يبذل قصارى جهده من أجل الفريق".



الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا سينتهي مع مانشستر يونايتد صيف عام 2022.



