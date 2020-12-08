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مواجهة جديدة بين ميسي و رونالدو
    انسامد - 8 ديسمبر - كانون الاول - يعود كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من جديد لمواجهة غريمه ليونيل ميسي، في الكامب نو في لقاء الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

    والتقى ميسي من قبل ضد رونالدو في كل المسابقات في 35 مناسبة، وعرفت تلك المواجهات تسجيل نجم برشلونة 22 هدفا، مقابل وصول صاروخ ماديرا لشباك فريق ليو في 19 مناسبة.

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