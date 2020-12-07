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هل تتم صفقة التبادلية بين تشيلسي واليوفينتوس
    انسامد - 7 ديسمبر - كانون الاول - لازالت الصحافة الإنجليزية تتناول الصفقة المحتملة بين اليوفينتوس وتشيلسي بتبادل ديبالا وجيرو حيث يهتم لامبارد بالتعاقد مع الآرجنتيني .

    هذا وعلى ذات الصعيد قد أبدى بيرلو اهتمامًا باستقطاب الفرنسي لكن لازالت الصفقة في طور التفاوض حيث لا يوجد جديد فيما يخص انتقال اللاعبين .. فهل ينتهي المطاف بكليهما في دوريات مغايرة ؟!.

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