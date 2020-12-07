هل تتم صفقة التبادلية بين تشيلسي واليوفينتوس

نائب رئيس البرلمان الاوروبي يدين تجديد حبس باتريك زكي
وزيري دفاع ليبيا وايطاليا يبحثان التعاون العسكري
سفارة الامارات في إيطاليا تقدم مساعدات للمتأثرين من الطقس
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
اعادة تجديد قصر سيريستوري التاريخي
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