صراع إيطالي إنجليزي على حارس غرناطة

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - في ظل التألق الذي يصاحب روي سيلفا حارس غرناطة ، فأن هناك العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد معه خاصة وأن عقده قد أوشك على الانتهاء لنهايته بنهاية الموسم الجاري .



فهناك صراع فعلي بين روما ، لاتسيو والإنتر للتعاقد معه بينما يشاهد الآرسنال بدوره لعله يتمكن من حسم تلك الصفقة لصالحه .. فأي قميص سيرتدي اللاعب في الفترة القادمة ؟! روي سيلفا هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز حراسة المرمى، ولد في 7 فبراير 1994 في مايا في البرتغال. شارك مع منتخب البرتغال تحت 19 سنة لكرة القدم ومنتخب البرتغال تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب البرتغال تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع ناسيونال ماديرا