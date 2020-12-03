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رباعي إيطالي يتنافس على ضم دراكسلر
    انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - يتنافس كل من ميلان، ويوفنتوس، وانتر ميلان وروما للحصول على ضم خدمات الألماني جوليان دراكسلر، نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

    وخرج دراكسلر من حسابات مدربه توماس توخيل ومن المتوقع أن يرحل في يناير بدلاُ من رحيله مجاناً ولا يمانع النادي الفرنسي رحيله مقابل 20 مليون يورو.

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