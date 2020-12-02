بعد قيادة إنتر ميلان للفوز في ألمانيا..تغريدة لوكاكو

انسامد - 2 ديسمبر - كانون الاول - غرد لوكاكو عبر حسابه على التويتر حول الانتصار الذي حققه إنترميلان في مواجهة جلادباخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال بثلاثية لهدفين .



فقد أكد على أنه انتصار عظيم بينما كان النجم البلجيكي قد شارك بقوة في هذا الفوز بتسجيله هدفين من الثلاثية التي فاز بها الإنتر .



