رونالدو مفتاح يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

انسامد - اول ديسمبر - كانون اول - لا شك على تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على فريقه يوفنتوس داخل الملعب، إذ جاء غيابه عن الفريق في الدوري الإيطالي أمام كروتوني، عند إصابته بفيروس كورونا، وأمام بينيفينتو، السبت الماضي، للراحة ليترك آثاره نتائج البيانكونيري، بعدما فشل في الفوز بالمباراتين وخرج بنقطتي التعادل فقط، ليبقى حتى اللحظة متأخرًا عن ميلان المتصدر بفارق 6 نقاط.



وكما يبقى دور رونالدو مع يوفنتوس فعالًا داخل الملعب، يبدو أيضًا كذلك خارجه، إذ قد يلعب البرتغالي دورًا هامًا في تعاقد السيدة العجوز مع نجم بايرن ميونخ الألماني خافي مارتينيز.



وحسب موقع "ال جول" الإسباني، فإن اللاعب الإسباني أصبح قريبًا من الرحيل عن البافاري، فيما أوضح، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا: "هذا آخر موسم في عقدي هنا، لقد عشت وقتًا رائعًا ولكني أريد تجربة شيئًا جديدًا قبل أن أختتم مسيرتي".



ولفت التقرير الإسباني إلى أنه ليس من المستبعد رحيل مارتينيز عن بايرن ميونخ في يناير، في الوقت الذي يرغب فيه فريقه السابق أتلتيك بيلباو في استعادة خدماته، إلا أن النادي الإسباني ليس لديه القوة الاقتصادية لإتمام الصفقة، وهو ما قد يستغله يوفنتوس للحصول على اللاعب "الجوكر" والذي يمكنه اللعب سواء في الدفاع أو خط الوسط، فيما قد يتحرك رونالدو لإقناعه بارتداء القميص الأبيض والأسود.



