كيف استغل نابولي “حافز مارادونا” لسحق روما

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - حقق نابولي فوزاً كبيراً على روما، في المُباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب سان باولو في نابولي في إطار مُباريات الدوري الإيطالي.



فوز البارتينوبي تحقق بفضل أربعة أهداف سجلها كل من لورينزو إنسيني في الدقيقة 30، وفابيان دي رويز في الدقيقة 64، ودرايز ميرتنز في الدقيقة 81، وماتيو بوليتانو في الدقيقة 76.



وشهد اللقاء تكريماً لروح أسطورة نابولي دييجو مارادونا الذي فارق الحياة يوم الأربعاء الماضي، حيث ارتدى الفريق قميصاً يحمل اللونين الأزرق السماوي والأبيض المُشابه لقميص الأرجنتين.



وقال قائد الفريق لورينزو إنسيني، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :"الأجواء بالتأكيد منحتنا حافز إضافي حيث كُنا نُريد أن نُكرم قدوتنا، ذلك كان مؤلم ونحن كنا حريصين أكثر من أي وقتٍ مضى على أن نقدم أداءً رائعا اليوم من أجله ومن أجل المدينة التي تُعاني".



وأضاف إنسيني لحديثه قائلاً :"دخلنا ذلك اللقاء بأفضل طريقة مُمكنة، ودرسنا روما بعناية، لدينا الكثير من الجودة ولكن أحياناً نرتكب أخطاءً يُمكن تجنبها"، وتابع قائلاً :"نأمل أن تكون تلك هي نقطة بداية، لأننا إذا لعبنا بتلك الطريقة يُمكننا أن نُسبب المشاكل لأي فريق، إذا واصلنا بهذا النسق، وظلت أقدامنا ثابتة على الأرض، يُمكننا تحقيق أشياء رائعة".



