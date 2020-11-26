ريال مدريد يكرر فوزه على إنتر ميلان

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين الثاني - حقق ريال مدريد فوزاً مستحقاً على مضيفه إنتر ميلان بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وغاب عن ريال مدريد القائد سيرجيو راموس وهداف الفريق الاول كريم بنزيما بسبب الإصابة، كما ظل كاسيميرو على دكة البدلاء بعد غيابه الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا، على الجانب لم يعاني المدرب أنتوني كونتي من أي غيابات مؤثرة.



ودخل ريال مدريد المباراة بقوة كبيرة، وبعد 6 دقائق فقط، حصل على ركلة جزاء بعد تدخل باريلا على ناتشو الذي كان يقف في مكان مناسب للتسجيل، ونفذها النجم البلجيكي إدين هازرد بنجاح مستغلاً غياب سيرجيو راموس.



وبدأ يظهر التوتر على إنتر ميلان بعد الهدف المبكر لريال مدريد، وكان هناك تسرع واضح لمحاولة تسجيل هدف التعادل، وبحلول الدقيقة 33، تعرض أرتورو فيدال للطرد بعد حصوله على بطاقتين صفراء بسبب احتجاجه بشكل مبالغ به على قرار الحكم بعدم منحه ركلة جزاء.



ولم يواجه ريال مدريد أي مشكلة في الشوط الثاني كونه يلعب ضد فريق منقوص عددياً، وسيّر المباراة بالطريقة التي يريدها رغم فرض الإنتر كثافة عددية في أول 10 دقائق لمحاولة خطف هدف التعادل.



ونجح روريجو البديل في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بحلول الدقيقة 59 وبعد 15 ثانية فقط من دخوله إلى أرض الملعب بدلاً من إدين هازارد، لكن الهدف احتسب بالنهاية باسم أشرف حكيمي بالخطأ في مرمى فريقه، وبغض النظر عن الجدل الدائر حول صاحب الهدف، استسلم إنتر ميلان في النصف ساعة الأخيرة وفقد الامل بالعودة بالنتيجة، ليهدي الكرة إلى ريال مدريد الذي احتكرها معظم الوقت.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط وظل في المركز الثاني بالمجموعة خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر برصيد 8 نقاط، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند نقطتين فقظ وظل في المركز الأخير، لتصبح مهمته بالتأهل شبه مستحيلة.



