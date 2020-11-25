موراتا يكشف سر تحسن مستواه مع يوفنتوس

انسامد - 25 نوفمبر - تشرين الثاني - شرح ألفارو موراتا سبب نضوجه الكبير كلاعب مع يوفنتوس مرة أخرى بعد أن عاد له على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.



سجل موراتا هدفاً جديداً بقميص البيانكونيري الليلة بعد دخوله كبديل ليحسم النتيجة لصالحه ضد فيرنزفاروشي المجري ويتأهل البيانكونيري لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.



قال موراتا لشبكة سكاي سبورت بعد المباراة : "كانت مباراة معقدة ونحن نعلم أن جميع المباريات صعبة في دوري الأبطال ولكن الفوز هو ما يهم وعدم المخاطرة ببطاقة التأهل".



لم يسجل موراتا فقط ولكنه كاد أن يصنع هدفاً مؤكداً للنجم كريستيانو رونالدو بعد تمريرة بينية وكذلك اصطدمت أحد تسديداته بالقائم الأيمن.



وعن سبب تغيره بعد العودة لليوفي قال الدولي الإسباني : "لم يتغير شيئاً بداخلي ولكن كما قلت مرات عديدة فأنت تتعلم طوال حياتك المهنية..أنا لاعب أكثر اكتمالاً الآن..عندما كان عمري 22 عاماً لم أكن أهتم بما يجري في الملعب إلا عندما تقترب الكرة مني لكني الآن أكثر تركيزاً مع كل لعبة".



اختتم حديثه: "أتيحت لي فرصة أخرى اليوم ونجحت في التسجيل بضربة رأسية..كنت محظوظاً بالهدف ولم يحالفني الحظ في فرصة سابقة قبل الهدف..ولذلك فقد سار كل شيء على ما يرام بالنسبة لي".



