بيرلو يدفع بالثلاثي الناري في مباراة يوفنتوس اليوم

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء منافسه فيرينكفاروسي المجري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويتواجد يوفنتوس في المجموعة السابعة مع أندية برشلونة الإسباني، وفيرينكفاروسي، وأيضاً دينامو كييف الأوكراني.



ويحتل الفريق الإيطالي المركز الثاني بترتيب مجموعته السابعة برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.



وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن باولو ديبالا نجم يوفنتوس قد يشارك في مباراة اليوم ضد فيرينكفاروسي بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها هذا الموسم.



