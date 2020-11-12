مشكلة تُعيق تجديد دوناروما مع ميلان

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين الثاني - كشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت عن الوضع التفاوضي القائم ما بين نادي ميلان ومينو رايولا لأجل تمديد عقد الحارس جيانلويجي دوناروما.



تم ترشيح نجم الروسونيري للخروج من النادي في عدد من المرات ولكن في هذا الموسم سيعتمد استمراره على قدرة النادي على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.



وحسب الصحيفة الوردية مازالت هناك مسافة صغيرة بين العرض والطلب، حيث قدم إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي راتباً سنوياً قدره 6 مليون ونصف المليون يورو وهو ليس ببعيد عن الذي طلبه رايولا وهو راتب 7 مليون ونصف المليون يورو.



لكن المشكلة الحقيقية تتعلق بالشرط الجزائي الذي يريد الوكيل الإيطالي-الهولندي تواجده في عقد الحارس الموهوب، وقد ربطه رايولا بالمشاركة في البطولة الأوروبية بالموسم القادم.



