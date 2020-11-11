أرسنال يُنافس ميلان ويوفنتوس على ضم موهوب ساو باولو

انسامد - 11 نوفمبر - تشرين الثاني - أبدى ميكل أرتيتا، المُدير الفني الإسباني لنادي أرسنال، اهتماماً بمُهاجم ساو باولو الشاب برينير، وذلك بعد مستوياته الرائعة مع فريقه البرازيلي هذا الموسم.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن أرسنال سيُواجه مُنافسة قوية للحصول على توقيع النجم البرازيلي ذو الأعوام العشرين، وذلك بسبب قدراته الكبيرة التي تؤهله لتحقيق الكثير في المُستقبل القريب.



وذكر التقرير أن أرسنال لن يكون وحيداً بصف الراغبين في خدمات برينير، حيث ذكر التقرير نقلاً عن مصادر إيطالية أن كل من أندية ميلان ويوفنتوس ولاتسيو أبدت اهتماماً باللاعب الشاب، بجانب ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي.



واشار التقرير إلى أن عقد برينير مع فريقه البرازيلي يحتوي شرطاً جزائياً يُقدر بما يُساوي 45 مليون باوند، ولكن النادي البرازيلي على استعداد لتخفيض السعر لما هو أقل من ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ويلعب برينير في مراكز المُهاجم الصريح، والجناح الأيمن والأيسر، ولعب مع ساو باولو 37 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 17 هدفاً وصنع 3 أهداف لزملائه.



