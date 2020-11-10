ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة

انسامد - 10 نوفمبر - تشرين الثاني - ابتعد كريستيانو رونالدو نجم
يوفنتوس عن صدارة هفي الدوري الإيطالي بعد الجولة السابعة بسبب
إصابته بفيروس كورونا ويتصدر زلاتان إبراهيموفيتش قائد ميلان جدول
الترتيب.
وجاء الترتيب كالتالي:
1- زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 8 أهداف
2- كريستيانو رونالدو وأندريا بيلوتي برصيد 6 أهداف
3-روميلو لوكاكو برصيد 5 أهداف
4- جيوفاني سيميوني برصيد 5 أهداف
5- فرانشيسكو كابوتو برصيد 5 أهداف
6- جواو بيديو جلفاو برصيد 5 أهداف
7-اليخاندرو جوميز برصيد 4 أهداف
8- هيرفينج لوزانو برصيد 4 أهداف وهو نفس أهداف كل من جايتانو
كاستروفيلي وفابيو كوالياريلا