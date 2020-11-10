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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة السابعة
    انسامد - 10 نوفمبر - تشرين الثاني - ابتعد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن صدارة هفي الدوري الإيطالي بعد الجولة السابعة بسبب إصابته بفيروس كورونا ويتصدر زلاتان إبراهيموفيتش قائد ميلان جدول الترتيب.

    وجاء الترتيب كالتالي: 1- زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 8 أهداف 2- كريستيانو رونالدو وأندريا بيلوتي برصيد 6 أهداف 3-روميلو لوكاكو برصيد 5 أهداف 4- جيوفاني سيميوني برصيد 5 أهداف 5- فرانشيسكو كابوتو برصيد 5 أهداف 6- جواو بيديو جلفاو برصيد 5 أهداف 7-اليخاندرو جوميز برصيد 4 أهداف 8- هيرفينج لوزانو برصيد 4 أهداف وهو نفس أهداف كل من جايتانو كاستروفيلي وفابيو كوالياريلا
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