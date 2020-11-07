فيدال يكشف السبب الرئيسي في اختيار الإنتر

انسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - أكد أرتورو فيدال أن انضمامه إلى الإنتر في الأساس بسبب المدرب أنتونيو كونتي، حيث عاد النجم التشيلي الخبير إلى الدوري الإيطالي بعد رحيله عن يوفنتوس في 2015.



لعب فيدال لليوفي في الفترة ما بين عامي 2011 و2015 قبل أن يتوجه إلى اللعب مع بايرن ميونيخ وبرشلونة، قبل أن يعود لإيطاليا عبر النيراتزوري في هذا الصيف.



قال فيدال لصحيفة كورييري ديلو سبورت: "اخترت الإنتر لأنه مشروع جاد ومدرب يريد الفوز دائماً..وصل هذا الفريق إلى النهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي لأن لاعبيه كانوا جائعين وكان لديهم رغبة في تحقيق شيء مهم".



استطرد : "لكني هنا قبل كل شيء بسبب كونتي..قضينا 3 سنوات في يوفنتوس وكانت تجربة لا تنسى..لقد أرادني أيضاً وتحدثنا كثيراً في الصيف الماضي..كونتي هو نفس المدرب الذي كان في يوفنتوس فمازال يحب كرة القدم وينقل الشغف والرغبة إلى لاعبيه".



