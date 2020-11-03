خطة ميلان لضم لوكا سوتشيتش من سالزبورج

انسامد - 3 نوفمبر - تشرين الثاني - يتجه نادي ميلان الإيطالي لخطة شيطانية من أجل التعاقد مع نجم وسط فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، لوكا سوتشيتش، في الفترة المقبلة وجذب اللاعب أنظار الروسونيري ولذلك يرصد التحرك للتعاقد معه، لكنه يدرك أنه بمرور الوقت سيكون من الصعب الحصول على توقيعه في الميركاتو خاصة عندما يدخل كبار أوروبا في الصفقة وأوضحت شبكة توتو ميركاتو الإيطالية اليوم الاثنين أن ميلان ينوي الاتجاه للتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2021 وعدم الانتظار لنهاية الموسم وتتضمن خطة ميلان ترك اللاعب في صفوف الفريق النمساوي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لتجنب وجود منافسة شرسة من الأندية الأخرى الساعية لضمه