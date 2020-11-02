الميلان يطير مع زالاتان ابراهيموفيتش

انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - تناولت التوتو سبورت فوز الميلان على اودينيزي بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الكالتشيو.



سلطت الصحيفة الأضواء على دور زالاتان ابراهيموفيتش في اللقاء وتمكنه من تسجيل هدف الفوز للروسينري كما وصفت تألق الفريق معه بالتعليق " الميلان يطير مع زالاتان ".



واصل النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، تألقه اللافت هذا الموسم، وقاد ميلان للفوز على أودينيزي 2-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.



وبدأ ميلان المباراة بهدف من صناعة إبراهيموفيتش، وحمل توقيع الدولي الإيفواري فرانك كيسي، في الدقيقة 18، لكن أودينيزي تمكن من تعديل النتيجة، بهدف أحرزه الأرجنتيني رودريغو دي باول من ركلة جزاء، في الدقيقة 48.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل إبراهيموفيتش هدفا "أكروباتيا"" من ضربة خلفية مزدوجة، ليمنح ميلان فوزا ثمينا وثلاث نقاط هامة.



