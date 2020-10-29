ريال مدريد يعرض فينيسيوس على يوفنتوس

انسامد - 29 اكتوبر - تشرين الاول - أشارت صحيفة AS الإسبانية أن ريال مدريد قد عرض نجوم فريق فينيسيوس جونيور و فرانشيسكو إيسكو على فريق يوفنتوس الإيطالي.



وذلك لضم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب اليوفي في الصيف المقبل.



واشارت الانباء الي ان ريال مدريد يسعى لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس خلال سوق الانتقالات المقبل، لتدعيم الخط الأمامي، مقابل التنازل عن فينسيوس جونيور وإيسكو.



كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد يسعى لضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس خلال سوق الانتقالات المقبل، لتدعيم الخط الأمامي رفقة كريم بنزيما.



وأكدت صحيفة «كاليتشو ميركاتو» الإيطالية أن النادي الملكي مستعد لفعل أي شي من أجل التعاقد مع ديبالا في الميركاتو القادم، نظرًا لاقترابه انتهاء عقده في 2022 وعدم تجديده حتى الآن.



وأضاف المصدر الإيطالي أن هذه العملية ربما تكون صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد، على الرغم من رغبة إدارة السيدة العجوز لتجديد عقد المهاجم الأرجنتيني.



وينوي المرينجي إغراء اليوفي بتقديم المهاجم البرازيلي فيينسيوس جوينور، وإيسكو مقابل التنازل عن خدمات ديبالا، صاحب 26 عامًا.



وهناك العديد من الأندية الأوروبية أيضًا مهتمة بالتعاقد مع ديبالا، تحديدًا في إنجلترا، بعدما كشف تشيلسي عن رغبته في ضم ديبالا مقابل 100 مليون يورو، ولكن العرض الجديد لريال مدريد متفوق عن العرض الإنجليزي.



