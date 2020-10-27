لاوتارو: أنا سعيد في الانتر اليوم ولا أعرف ماذا سيحدث غداً

انسامد - 27 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن سعادة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي بتواجده مع الفريق الإيطالي حيث صرح قائلاً: أعمل كل يوم لأتحسن واليوم أعمل مع انتر ميلان لتحقيق أفضل النتائج.



كشف نادي برشلونة رغبته القوية في ضم لاوتارو ولكن سيظل الشرط الجزائي هو العائق أمام رحيله.



وأضاف الأرجنتيني: لقد غضبت من نفسي أمام جنوى لأنني لم ألعب بالطريقة التي أريدها، وحين خرجت كانت هذه عاطفتي، وكنت غاضبا من الداخل، لكن اليوم أنا سعيد ومستعد لمباراة الغد.



وأنهى قائلاً: أنا سعيد في الانتر اليوم ولا أعرف ماذا سيحدث غداً