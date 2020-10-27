لاوتارو: أنا سعيد في الانتر اليوم ولا أعرف ماذا سيحدث غداً

انسامد - 27 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو
الإسبانية عن سعادة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان
الإيطالي بتواجده مع الفريق الإيطالي حيث صرح قائلاً: أعمل كل يوم
لأتحسن واليوم أعمل مع انتر ميلان لتحقيق أفضل النتائج.
كشف نادي برشلونة رغبته القوية في ضم لاوتارو ولكن سيظل الشرط
الجزائي هو العائق أمام رحيله.
وأضاف الأرجنتيني: لقد غضبت من نفسي أمام جنوى لأنني لم ألعب
بالطريقة التي أريدها، وحين خرجت كانت هذه عاطفتي، وكنت غاضبا من
الداخل، لكن اليوم أنا سعيد ومستعد لمباراة الغد.
وأنهى قائلاً: أنا سعيد في الانتر اليوم ولا أعرف ماذا سيحدث غداً