تأكد غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة برشلونة

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين الاول - تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عن مواجهة برشلونة في تورينو بالجولة المقبلة من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن رونالدو خضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وجاءت نتيجتها إيجابية ما يعني غيابه عن اللقاء القادم.



فحص جديد يؤكد غياب رونالدو عن مواجهة برشلونة و بذلك سيحرم كريستيانو من مواجهة غريمه التقليدي ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، في اللقاء المقبل، مع العلم أنه لم يسبق له مواجهة ليو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



و كان رونالدو قد ثبت إصابته بوباء كورونا خلال فترة التوقف الدولي الماضية، أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، ووفقاً لبروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن اللاعب يجب أن تكون نتيجة مسحته سلبية قبل أسبوع قبل المباراة و هو ما لم ينجح كريستيانو في الوصول إليه.



و سيضطر النجم البرتغالي للانتظار حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمواجهة ميسي مع برشلونة في ملعب الكامب نو.



