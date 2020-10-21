إبراهيموفيتش يحسم الديربي ويعزز صدارة ميلان

انسامد - 21 اكتوبر - تشرين الاول - حسم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المتعافي من كورونا ديربي ميلانو (2-1) بتسجيله هدفين مبكرين في مرمى إنتر السبت ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، معززاً صدارة فريقه الذي لم يخسر او يتعادل بعد.



وسجل زلاتان العائد إلى التشكيلة بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد هدفي ميلان في اول ربع ساعة (13 و16)، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف إنتر الوحيد (29).



وانفرد ميلان بـ12 نقطة في الصدارة، مستغلاً خسارة أتالانتا الكبيرة 4-0 أمام نابولي في وقت سابق.



ويأتي فوز نابولي في الأسبوع الذي شهد حسم نقطة من رصيده وتخسيره مباراة المرحلة الماضية مع يوفنتوس بسبب تغيّبه، تذرعاً بإصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا.



وكتب مالك نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس في تغريدة على تويتر "نابولي الرائع! خسارة عدم التمكن من اللعب ضد يوفنتوس في تورينو".



وعاد نابولي بالتالي إلى فرق الطليعة رافعا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.



وتعد الخسارة قاسية جداً لأتالانتا الذي كان سجل 13 هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى ما خوله التربع على الصدارة.



