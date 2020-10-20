نحو 110 اسطورة يتنافسون على مقعد في فريق أحلام الكرة الذهبية

انسامد - 20 اكتوبر - تشرين الاول - يتنافس 110 أساطير على الفوز
بمقعد في "فريق أحلام الكرة الذهبية" الذي تكونه مجلة "فرانس
فوتبول"، إذ سيتم اعلان الفائزين في ديسمبر القادم.
كانت مجلة "فرانس فوتبول" قد قررت حجب جائزة الكرة الذهبية هذا
العام في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي تسبب في إلغاء بعض الدوريات
حول العالم، استحدثت المجلة الفرنسية جائزة جديدة تحمل اسم "فريق
أحلام الكرة الذهبية"، ستقدم لأفضل اللاعبين على مدار التاريخ في
كل مركز.
وقسمت المجلة المراكز كالآتي: حراسة المرمى، الظهير الأيمن، قلب
الدفاع، الظهير الأيسر، لاعب الوسط المدافع، لاعب الوسط المهاجم،
الجناح الأيمن، الجناح الأيسر، رأس الحربة.
وسيتم التصويت على كل مركز بنفس الطريقة التي يتم بها اختيار
الفائز بالكرة الذهبية سنويًا، عن طريق اللجنة المكونة من 170
عضوًا، وسيتم الإعلان عن النتيجة في ديسمبر القادم.