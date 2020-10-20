نحو 110 اسطورة يتنافسون على مقعد في فريق أحلام الكرة الذهبية

انسامد - 20 اكتوبر - تشرين الاول - يتنافس 110 أساطير على الفوز بمقعد في "فريق أحلام الكرة الذهبية" الذي تكونه مجلة "فرانس فوتبول"، إذ سيتم اعلان الفائزين في ديسمبر القادم.



كانت مجلة "فرانس فوتبول" قد قررت حجب جائزة الكرة الذهبية هذا العام في أعقاب أزمة فيروس كورونا التي تسبب في إلغاء بعض الدوريات حول العالم، استحدثت المجلة الفرنسية جائزة جديدة تحمل اسم "فريق أحلام الكرة الذهبية"، ستقدم لأفضل اللاعبين على مدار التاريخ في كل مركز.



وقسمت المجلة المراكز كالآتي: حراسة المرمى، الظهير الأيمن، قلب الدفاع، الظهير الأيسر، لاعب الوسط المدافع، لاعب الوسط المهاجم، الجناح الأيمن، الجناح الأيسر، رأس الحربة.



وسيتم التصويت على كل مركز بنفس الطريقة التي يتم بها اختيار الفائز بالكرة الذهبية سنويًا، عن طريق اللجنة المكونة من 170 عضوًا، وسيتم الإعلان عن النتيجة في ديسمبر القادم.



القائمة الكاملة للمرشحين لفريق أحلام الكرة الذهبية حراسة المرمى: جوردون بانكس، جيانلويجي بوفون، إيكر كاسياس، سيب ماير، مانويل نوير، توماس نكونو، بيتر شمايكل، إدوين فان دير سار، ليف ياشين، دينو زوف الظهير الأيمن: جيوسيبي بيرجومي، كافو، كارلوس ألبيرتو، دجالما سانتوس، كلاوديو جينتيلي، مانفريد كالتز، فيليب لام، ويم سوربيير، ليليان تورام، بيرتي فوجتس قلب الدفاع: فرانكو باريزي، فرانز بيكينباور، فابيو كانافارو، مارسيل ديساييه، رونالد كومان، بوبي مور، دانيال باساريلا، ماتياس زامر، جايتانو سكريا، سيرجيو راموس الظهير الأيسر: أندرياس بريمه، بول برايتنر، أنطونيو كابريني، جاشينتو فاكيتي، جونيور، رود كرول، باولو مالديني، مارسيلو، نيلتون سانتوس، روبيرتو كارلوس الوسط الدفاعي: يوزيف بوجيك، سيرجيو بوسكيتس، ديدي، باولو روبيرتو فالكاو، ستيفين جيرارد، جيرسون، بيب جوارديولا، جوزيف ماسوبوست، لوثر ماتيوس، يوهان نيسكينز، أندريا بيرلو، فيرناندو ريدوندو، فرانك ريكارد، بيرند شوستر، كلارينس سيدورف، لويس سواريز، ماركو تارديلي، جان تيجانا، تشابي ألونسو، تشافي.



الوسط المهاجم: روبيرتو باجيو، بوبي تشارلتون، ألفريدو دي ستيفانو، إنزو فرانسيسكولي، روود خوليت، جورجي هاجي، أندرييس إنييستا، ريموند كوبا، لاسزلو كوبالا، دييجو مارادونا، أليساندرو مازولا، بيليه، ميشيل بلاتيني، فرانك بوشكاش، جياني ريفيرا، خوان ألبيرتو تشيافينو، سوكراتيس، فرانشيسكو توتي، زيكو، زين الدين زيدان لجناح الأيمن: ديفيد بيكهام، جورج بيست، صامويل إيتو، لويس فيجو، جارينشا، جارزينيو، كيفين كيجان، ستانلي ماثيوس، ليونيل ميسي، آرين روبين الجناح الأيسر: أوليج بلوخين، كريستيانو رونالدو، دراجان دجاييتش، ريان جيجز، تييري هنري، ريفالدو، ريفيلينو، رونالدينيو، كارل-هاينز رومينيجيه، هريستو ستويتشكوف قلب الهجوم (رأس الحربة): دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إوزيبيو، ساندور كوتشيس، جيرد مولر، روماريو، رونالدو، ماركو فان باستن، جورج ويا