إيطاليا ضد هولندا.. التشكيل الرسمي لقمة دوري الأمم الأوروبية

أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - أعلن روبرتو مانشينى وفرانك دى بور المديران الفنيان للمنتخبين الإيطالى والهولندى تشكيل المنتخبين للمواجهة على ملعب "أتليتى أزورى دى ايطاليا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية.



تتصدر إيطاليا جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد منتخب هولندا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وسيطر التعادل السلبى على لقاء منتخب إيطاليا أمام نظيره بولندا فى الجولة الماضية، ليضيف كل منتخب نقطة فى رصيده، وفى هذه المواجهة يدخل الإيطاليان بكل قوة من أجل تحقيق الانتصار رغم قوة الخصم، من أجل التربع على الصدارة.



فى المقابل، حسم التعادل السلبى موقعة هولندا مع البوسنة والهرسك فى الجولة الماضية، لتكون جولة التعادلات لهذه المجموعة، ولكن الطواحين الهولندية تعتبر هذا التعثر سيء بالنسبة لها، لاسيما أنها تنافس بقوة على اللقب كونها وصيف البطولة.



