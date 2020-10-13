إبراهيموفيتش يبدأ استعداداته لديربي ميلانو

انسامد - 13 اكتوبر - تشرين الاول - كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بدأ بقوة الاستعداد للتواجد في مباريات ميلان القادمة.



وكان الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي قد أعلن رسمياً يوم الجمعة الماضية تعافيه بشكل كامل وتام من فيروس كورونا كوفيد-١٩.



وأكد نادي ميلان منذ حوالي 10 أيام إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا وابتعاده عن الفريق في الحجر الصحي، قبل أن يؤكد بداية هذا الأسبوع في ساعة متأخرة تعافي مهاجمه من فيروس كورونا، بعد تحول النتائج والفحوصات للمسحة الأخيرة من إيجابية إلى سلبية.



وبدأ زلاتان إبراهيموفيتش استعداداته القوية من أجل التواجد في ديربي ميلانو يوم السبت القادم الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر.



وأكد زلاتان أنه حصل على الضوء الأخضر للخروج من الحجر الصحي بعد بعد تحول النتائج والفحوصات للمسحة الأخيرة من إيجابية إلى سلبية.



