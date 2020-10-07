انتقال فيدريكو كييزا إلى اليوفي لموسمين قادما من فيورنتنيا

أنسامد - 7 أكتوبر/ تشرين الأول - نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع جناح نادي فيورنتينا، فيدريكو كييزا، قبيل أن يسدل موسم الانتقالات الصيفية الستار.



وأعلن نادي فيورنتنيا على موقعه أن جناحه، كييزا انتقل إلى يوفينتوس، على سبيل الإعارة لمدة عامين.



وتستند الصفقة على انتقال هذا اللاعب الذي سجل 34 هدفا إلى اليوفي، في صفقة مبدئية مؤقتة لمدة عامين، مع إدراج خيار شراء إلزامي إذا تم استيفاء بعض الشروط.



وأشاد نادي يوفنتوس بهذه الصفقة الجديدة المنضمة لصفوفه، واصفا كييزا بانه صاحب موهبة وسرعة، ومن اللاعبين المميزين وأوضح يوفنتوس على موقعه أن كييزا يعد أصغر اللاعبين النشطين في الدوري الإيطالي والذي شارك في 120 مبارة، رغم أن عمره لا يتعدى بعد 22 عاما.



وأضاف النادي: "الهدف الآن بقميصنا، أهلا بك في يوفنتوس، فيدريكو".



وخضع اللاعب أمس للفوصات الطبية للانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن يقوم يزيارة معهد فنفاني في المركز التاريخي.



وسيزيد اللاعب من القوة الهجومية الضاربة لليوفي، ليشكل مثلث رعب مع رونالدو وديبالا.



