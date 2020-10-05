يوفنتوس يتجه بقوة لضم كييزا نجم فيورنتينا

انسامد - 5 اكتوبر - تشرين الاول - أصبح فيديريكو كييزا قريباً للغاية من الانتقال إلى فريق نادي يوفنتوس كما كان متوقعاً وسيحدث ذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.



وحسب جيانلوكا دي مارتزيو الصحفي الموثوق في أمور سوق الانتقالات فإنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة لإعلان انتقال نجم الفريق البنفسجي.



سوف يقوم كييزا بتجديد عقده مع نادي فيورنتينا في البداية قبل أن ينتقل إلى البيانكونيري على صيغة إعارة لمدة سنتين.



كييزا إلى يوفنتوس مقابل 50 مليوناً وسوف تلتقي الأطراف المعنية في الساعات القادمة لإتمام عملية تحويل كييزا إلى الفريق الأبيض والأسود ولكن تم الاتفاق على النقاط العريضة بالفعل.



وأشارت تقارير إيطالية متعددة أن انتقال كييزا سيتم على صيغة الإعارة مع وجود شرط إلزامي لشراء عقده بعد سنتين مقابل 50 مليون يورو بشكلٍ كامل، وأن اللاعب سوف يوقع على عقد يستمر حتى شهر يونيو من عام 2025، وفي المقابل سوف يتم نقل دوجلاس كوستا إلى بايرن ميونيخ.



ومن المتوقع أن يفتح رحيل كييزا الباب نحو وصول الجناح الإسباني الخبير خوزيه كاييخون ليأخذ مكانه في تشكيلة فريق فيورنتينا والمدرب جوزيبي ياكيني.



