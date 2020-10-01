رسميا.. النرويجي ينس بيتر هاوجي ينتقل إلى الميلان

أنسامد- 1 أكتوبر/تشرين الأول - ربما يبدو شهر أكتوبر مميزا في حياة المهاجم النرويجي ينس بيتر هاوجي، إذ وصل المهاجم إلى ملعب سان سيرو في إطار عقد انتقال كامل يستمر حتى 2025.



وبحسب بيان لنادي الميلان، فإن اللاعب وقع للروسونيري عقدا يستمر حتى 30 يونيه 2025، مشيرا إلى أن المهاجم الجديد سوف يرتدي القميص رقم 15.



اللاعب المولود في أكتوبر 1999 الذي حقق مسيرة ناجحة في الدوري النرويجي، لاسيما خلال موسم 2020، ربما يكون على مقاعد البدلاء في المباراة التي تجمع الميلان مع سبيتسيا في الدوري الإيطالي، الأحد المقبل، في الساعة السادسة مساء، بملعب سان سيرو.



