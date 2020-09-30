تونالي: لم يستغرق الأمر سوى دقيقة للموافقة على عرض ميلان

انسامد - 30 سبتمبر - ايلول - أكد ساندو تونالي، لاعب أيه سي ميلان، من جديد على أنه حقق حلماً كان يراوده بالانضمام إلى الروسونيري، حيث ذكر أن الموافقة على عرض النادي لم تستغرق سوى دقيقة واحدة للتفكير.



وقال تونالي، في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو، :"كان لوكيل أعمالي نشاطه في تلك الفترة، وعندما كان هناك عرض ملموس من ميلان أخبرني وتدخلت والأمر لم يستغرق سوى دقيقة".



وأوضح تونالي فكرته بالقول :"جميعنا كنا نتفهم بعضنا البعض، الأمر لم يستغرق طويلاً، كان ذلك أمراً رائعاً حينما كنت متأكداً أنني ذاهب إلى ميلان".



تونالي يكشف تأثير إبراهيموفيتش الإيجابي في ميلان وتحدث تونالي عن زميله في الفريق زلاتان إبراهيموفيتش :"عندما التقينا رحب بي جيداً، لقد كان قريباً للغاية مني، هو من هؤلاء اللاعبين الذين يُمكنهم تحفيزك أكثر حتى إذا كنت بعيداً، هو قريب مني قبل المُباريات، حتى لو لم يكن بمقدوره هذا الآن ولكننا يُمكن أن نشعر بذلك".



