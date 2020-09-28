بيرلو يمدح كريستيانو ويُعلق على المنافسة بين يوفنتوس والإنتر

انسامد - 28 سبتمبر - ايلول - اعترف أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بأن الفريق البيانكونيري قدم في مباراة روما مستوى أقل مقارنة بالمستوى المتميز الذي ظهر به أمام سامبدوريا.



تعادل يوفنتوس خارج ميدانه مع ذئاب العاصمة بنتيجة 2/2 ويعتقد المدرب الجديد أن تلك النتيجة تعتبر خطوة للوراء..لكنه أوضح ما هو جيد بالفريق وما لم ينجح في فعله بشكلٍ جيد الليلة.



قام بيرلو بتغيير لاعب واحد بتشكيلة الفريق التي حققت الفوز 3/0 على سامبدوريا وهو المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بدلاً من جيانلوكا فرابوتا وهذا ما أدى لتغيير تكتيكي وتغيير في مراكز بعض اللاعبين.



قال بيرلو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا : "واجهنا فريقين مختلفين هذا الأسبوع ولذلك كنت أعلم أن أسلوبنا سيكون مختلفاً عن أسلوب مباراة سامبدوريا..هي خطوة للوراء من حيث الأداء ولكن عملنا مستمر ولم تتح لنا الفرصة للعب مباريات ودية قبل بداية الموسم لاختبار بعض الأشياء ولكنها تعتبر نقطة جيدة بالنهاية نظراً لأننا أكملنا المباراة بـ10 لاعبين".



استطرد : "لم يلعب آرتور ميلو أي مباراة حقاً بشكلٍ كامل منذ ستة أشهر..أردنا اليوم أن نستفيد من المواقف الفردية لأننا كنا نعلم أن روما سيهاجم بكثافة وأعداد كبيرة لكن الأمر لم يسير كما كنّا نأمل..بل كان صعباً ضد فريق منظم".



واصل : "حاولنا الحفاظ على صلابة خط الوسط لعدم السماح لهم بمساحة لصناعة اللعب ولكن أخفقنا في بعض الأحيان..لسوء الحظ هناك بعض الأمور يجب تجريبها في مباريات إعدادية ولا يمكن الاكتفاء باختبارها فقط في التدريبات".



وعن هدفي كريستيانو رونالدو قال : "نحن سعداء للغاية بوجود كريستيانو رونالدو معنا لأنه لا يسجل أهداف فقط..إنه حتى ركض أكثر عندما لعبنا بعشرة لاعبين وكان عوناً كبيراً لزملائه".



وعن ما إذا كان الإنتر يملك عمق أكبر في تشكيلته مقارنة بيوفنتوس بعد جلب أشرف حكيمي وفيدال وكولاروف قال أندريا : "لا أعرف ما إذا كانوا أفضل منّا لكنهم بالتأكيد أقوى من الموسم الماضي..ستكون هناك معركة حتى النهاية..قلت للاعبين أن التبديلات الخمسة ستكون مؤثرة للغاية كما حدث مع الإنتر ضد فيورنتينا أمس..وكان هذا صحيحاً".



