فتح تحقيق حول تسريب امتحان اللغة الخاص بسواريز

انسامد - 22 سبتمبر - ايلول - استنكرت الشرطة الإيطالية تسريب امتحان اللغة الخاص بالأوروجواني لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسباني، حيث فتحت تحقيقاً حول هذه الواقعة.



وارتبط اسم لويس سواريز بالرحيل عن صفوف فريق برشلونة هذا الصيف، بعد أن خرج اللاعب من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان.



وكان لويس سواريز قريباً من الانتقال للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي، ولكن تعثرت الصفقة بسبب عدم اكتمال الأوراق الخاصة بانضمامه للبيانكونيري.



وقام لويس سواريز بالسفر إلى إيطاليا من أجل اجتياز امتحان اللغة كشرط من شروط الحصول على جواز السفر الإيطالي.



وبالفعل اجتاز لويس سواريز الامتحان، ولكن بعد ذلك فشل إجراءات انتقاله لفريق يوفنتوس.



وبالرغم من عدم انتقال سواريز إلى يوفنتوس، إلا أن الشرطة الإيطالية قررت فتح تحقيقاً حول واقعة تسريب امتحان اللغة للنجم الأوروجواني.



ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية بيان الشرطة الإيطالية حول هذه الواقعة، وجاء كالتالي "من الأنشطة التي تم التحقيق فيها يمكن استنتاج أن الموضوعات التي تناولها الامتحان قد تم الاتفاق عليها مسبقاً مع المرشح -سواريز-، وأن الدرجة التي حصل عليها قد وضعت قبل الانتهاء حتى من الاختبار".



وأضاف البيان "يقوم حالياً المسؤولون عن التحقيق بجمع المعلومات بشأن هذا الأمر بهدف التأكد من تسريب امتحان اللغة".



