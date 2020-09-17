بيولي يُغازل دوناروما قبل حسم تمديد تعاقده في ميلان

انسامد - 17 سبتمبر - ايلول - أشاد ستيفانو بيولي، المُدير الفني لفريق أيه سي ميلان، بحارسه الشاب جانلويجي دوناروما، الذي لايزال الموقف مُعلق بالنسبة له بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.



ميلان يبدأ موسمه في الدوري الأوروبي ضد شامروك روفرز وبحسب تقرير لموقع فوتبول إيطاليا فإن دوناروما لم يصل بعد لاتفاق مع ميلان لتجديد تعاقده، ولكن ذلك لم يمنع بيولي من الإشادة به وبتوقع أن يكون جاهزاً لمُباراة الفريق الافتتاحية في الموسم ضد شامروك روفرز الأيرلندي في الدوري الأوروبي.



وقال بيولي، في تصريحاته الصحفية، :"بالأمس أثنيت على تواجده وكيف يُواجه كل لحظة في ميلانيو بالرغبة والإيجابية"، وأضاف مُدرب ميلان لحديثه عن دوناروما قائلاً :"بالنسبة لي فإن ذلك الأمر ليس مُفاجأة، هو ناضح، وجاهز، وينمو باستمرار".



ويدخل نادي ميلان هذا الموسم بآمال وطموحات مرتفعة، وذلك بعد النهاية القوية للفريق في الدوري الإيطالي رغم البداية الضعيفة، ويأمل جمهور الروسونيري أن يكون الموسم الجديد هو بداية عودة الفريق لسابق عهده بعد سنوات عديدة من النتائج غير المُرضية سواء محلياً أو أوروبياً.



