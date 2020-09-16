ليس بيرلو وحده.. لاعبون سابقون ينضمون إلى قائمة المدربين

أنسامد- 16 سبتمبر/ أيلول - ليس فقط أندريا بيرلو، المدرب الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، اللاعب الإيطالي السابق الوحيد الذي حصل على رخصة المدربين المؤهلين الجديد من اتحاد اليوفا، لهذا العام، إذ سيضاف إلى قوائم المدربين العديد من اللاعبين السابقين هذا العام.



وهناك العديد من المدربين الجديد الذين عبروا اختبارات يوفا برو UEfa Pro، وسيكونوا متاحين للأندية في الدرجة الأولى كبدلاء إذا ما احتاجتهم.



وتعد رخصة يوفا برو هي أعلى مؤهل معترف به على المستوى الاوروبي للمدربين، إذ تسمح لهم بقيادة أي فريق، ومن بينها المشاركون في دوريات الدرجة الاولى والثانية.



ومن المدربين الجدد يبرز أسماء معروفة في الكرة الإيطالية، منهم بيرلو الذي يقود يوفنتوس وكذلك فينتشنزو إيتاليانو الذي يقود نادي سيبتسيا، أحد أندية الدرجة الاولى.



إضافة إلى ذلك، هناك نجم فريق إيطاليا الذي حاز كأس العالم في 2006، لوكا توني، وأيضا تياجو موتا وماورو أنطونيولي ومورجان دي سانتيس وغيرهم، الذين حصلوا على هذه الرخصة للتدريب.



وهناك أيضا مدربي المنتخب تحت 15 عاما والمنتخب الوطني للسيدات تحت سن 17 عاما، باتريزيا بانيكو ونازارينا جريلي.



