تونالي يوقع لميلان لخمس مواسم مقابل 10 مليون يورو

أنسامد - 9 سبتمبر/أيلول - تسابق الأندية الإيطالية الوقت من أجل ضم لاعبون جدد لصفوفهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد الذي سيكون مشتعلا، إذ يزور اليوم، الأربعاء، ساندرو تونالي، مدينة ميلان للخضوع للفحوصات الطبية والتوقيع لنادي أيه سي ميلان، لمدة 5 مواسم.



وبدءا من اليوم، سيكون تونالي لاعبا رسميا لميلان، إذ يخضع في مقر نادي الروسونيري للفحوضات الطبية في عصر اليوم.



وينضم تونالي لميلان، قادما من نادي بريشا، مقابل عقد 10 مليون يورو على خمس مواسم بحيث يحصل على 2 مليون لكل موسم.



ومن الممكن أن يصل المبلغ الذي يحصله اللاعب إلى 20 مليون، بإضافة المكافئات المرتبطة بتحقيق إنجازات رياضية.



