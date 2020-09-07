اجتماع مصيري في إنتر ميلان لمناقشة انتقال لاوتاروإلى برشلونة

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن مستقبل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان سيتم تحديده خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم صريح لتعويض رحيل لويس سواريز المحتمل هذا الصيف، ووقع اختيار إدارة النادي على لاوتارو بعد المستوى المميز الذي قدمه مع إنتر ميلان في الموسم المنتهي، كما أبدى اللاعب رغبته بالانتقال إلى ملعب الكامب نو هو الآخر.



برشلونة يتفاوض مع إنتر ميلان لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن وكيل أعمال لاوتارو سوف يسافر إلى مدينة ميلانو للاجتماع مع إدارة الإنتر ومناقشة إمكانية انتقاله إلى برشلونة، وسيتم خلال هذا الاجتماع تحديد مصير اللاعب بشكل نهائي.



وأضاف التقرير أن البرسا ما زال يجري محادثات مع النيراتزوري، لكن حتى الآن لم يتوصل الناديين لاتفاق حقيقي بخصوص قيمة الصفقة، حيث يريد النادي الكاتالوني دفع 65 مليون يورو بالإضافة إلى جونيور فيربو، بينما يطالب الإنتر بـ85 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب.



