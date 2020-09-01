الكشف عن موعد خضوع تونالي للكشف الطبي في ميلان

انسامد - 1 سبتمبر - ايلول - أكدت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية على خضوع الشاب المميز ساندرو تونالي نجم فريق بريشيا للكشف الطبي يوم الخميس في ميلانو، تمهيداً لانضمامه لنادي ميلان، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



وارتبط اسم الشاب المميز ساندرو تونالي بالرحيل عن فريقه بريشيا هذا الصيف بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الإيطالي، وسط اهتمام كبار الكالتشيو بضمه.



وكان فريق إنتر ميلان قريباً للغاية من التوقيع مع الدولي الإيطالي صاحب 21 عاماً، ولكن ميلان دخل في الصفقة، وحسمها لصالحه.



وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان قد توصل لاتفاق نهائي مع بريشيا على ضم ساندرو تونالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف المقبل بمبلغ 35 مليون يورو.



وأكملت الصحيفة أن التعاقد معه بشكل نهائي سيكون أمر شبه مؤكد، وسيكون بعقد لمدة 5 سنوات براتب سنوي يقدر بـ 2.5 مليون يورو تقريباً.



وأوضحت "كورييري ديللو سبورت" أن ساندرو تونالي سيخضع للكشف الطبي يوم الخميس، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور يوم الجمعة.



