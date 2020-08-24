ميلان يجد بديل إبراهيموفيتش في ريال مدريد وأتلتيكو

انسامد - 24 اغسطس - اب - ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان حدد البدائل المحتملين للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في حال لم ينجح النادي بالإبقاء عليه في الموسم المقبل.



وتعاقد ميلان مع إبراهيموفيتش لمدة 6 أشهر فقط في شهر يناير الماضي، ويحاول النادي تجديد عقده لموسم أو اثنين، لكن مينيو رايولا وكيل أعمال اللاعب أكد يوم أمس عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لغاية الآن.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه في حال لم ينجح ميلان بإقناع زلاتان بالبقاء، فإنه سوف يذهب إلى خيارات أخرى لتدعيم خط الهجوم، وتركيزه ينصب على مهاجمين في العاصمة الإسبانية مدريد.



ويعد آنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد الهدف الرئيسي لميلان في حال أصر إبراهيموفيتش على الرحيل، حيث حاول الروسونيري التعاقد معه في الصيف الماضي، بل وتوصل لاتفاق مع اللاعب آنذاك، لكنه لم يتمكن من تلبية مطالب الروخي بلانكوس المالية.



