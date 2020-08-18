شرط ريال مدريد للموافقة على رحيل بنزيما إلى يوفنتوس

انسامد - 18 اغسطس - اب - يتمتع النجم الفرنسي كريم بنزيما بمكانة كبيرة داخل قلعة ريال مدريد الإسباني، إلا أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته لصالح نادي يوفنتوس الإيطالي في حال تحقق شرط واحد.



وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى رغبة نادي يوفتوس الإيطالي في التعاقد مع النجم الفرنسي والقائد الثالث للميرنجي بطلب خاص من زميله السابق وقائد خط هجوم السيدة العجوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأوضحت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن ثمة خلاف بين رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز والمدير الفني زين الدين زيدان على فكرة بيع بنزيما، إذ طلب المدرب الفرنسي من فلورنتينو بعدم المساس بمهاجمه الأساسي والذي دائمًا ما يراهن عليه، خاصة بعد تألقه هذا العام، في المقابل يبدو بيريز مستعدًا تمامًا لبيع اللاعب في حال وصول عرضًا له يسمح لريال مدريد بالتحرك للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلاند هالاند، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لتعويض رحيل بنزيما.



ويصر بيريز على ضرورة إحداث تغيير في خط هجوم الفريق من أجل تغيير الدماء ومنح الفرصة لجيل جديد، فيما ينتظر بشدة تحرك يوفنتوس من أجل كريم بنزيما، الذي يفضل من جانبه البقاء في ريال مدريد حيث يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية للفريق بجانب سيرجيو راموس، رغم ذلك فإنه في حال انصياع يوفنتوس لرغبة كريستيانو رونالدو ووضع عرضًا قويًا على مائدة بيريز وتقديم راتب ضخم للمهاجم الفرنسي، فقد يرحل اللاعب إلى تورينو، في الوقت نفسه الذي سيتعاقد فيه النادي المدريدي مع هالاند.



