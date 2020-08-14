يوفنتوس: دي ليخت يتغيب عن الملاعب لثلاثة شهور

أنسامد- 14 أغسطس/آب - خضع مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، ماتيس دي ليخت، لتدخل جراحي من أجل تثبيت كتفه الأيسر، الأمر الذي قد يغيبه عن الملاعب لأكثر من ثلاثة شهور.



وبحسب ما نشره اليوفنتوس على موقعه الرسمي على الانترنت، فإن دي ليخت، الذي احتفل أمس ببلوغه عام 21 من عمره، قد خضع للعملية الجراحية في مشفى UPCM Salvator Mundi في العاصمة الإيطالية، روما.



وأشار النادي إلى أن العملية أجريت بواسطة الطبيب فولكر موشال، بمشاركة عديد من الأطباء، وهم بريسون ليسنياك وفابريزيو مارجيرتني، وبحضور مدير الصحة بنادي يوفنتوس، لوكا ستيفانيني. موضحا أن العملية تمت بنجاح كامل.



وأشار النادي إلى أن مدة التعافي من العملية سوف تستغرق حوالي ثلاثة شهور.



